"Пішло не за планом": у Запоріжжі "клофелінщиця" переборщила з препаратом і вбила 27-річного чоловіка

"Пішло не за планом": у Запоріжжі "клофелінщиця" переборщила з препаратом і вбила 27-річного чоловіка

Жінка підмішала чоловікові препарат, що призвело до його смерті.

У Запоріжжі судили двох "клофелінщиків", які промишляли крадіжками та розбійними нападами на громадян. Чоловік проведе за ґратами 8 років, а його спільниця - 15.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Запорізької області.

Зазначається, що чоловік і жінка вирішили отримувати "легкі" гроші, обкрадаючи громадян. Так, раніше неодноразово судима місцева мешканка та її спільник розробили "план". Вони підшукували нетверезих осіб біля закладів відпочинку. Потім жінка зав’язувала з такою людиною знайомство та пропонувала продовжити розпивати спиртні напої у затишному місці, переважно в парках та на майданчиках відпочинку, де додавала у напої медичний препарат нейролептичної дії.

Далі, користуючись безпорадним станом потерпілих, обвинувачені відбирали мобільні телефони, золоті прикраси, гроші, банківські картки тощо.

Одного разу все пішло не за планом - унаслідок взаємодії снодійного препарату з алкоголем це призвело до смерті 27–річного потерпілого. Того разу жінка діяла "не в парі".

"Клофелінщиків" затримали. Жінку звинуватили у скоєнні крадіжок, розбійних нападах та умисному вбивстві з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 185, ч. 2, ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 357 КК України), а її спільника – у крадіжках та розбійному нападі (ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 357 КК України).

"Суд призначив жінці 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а її спільнику – 8 років 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що у Києві поліцейські затримали групу осіб, яка підсипала людям сильнодійний препарат та забирала їх речі. Фігуранти справи знайомились із відвідувачами розважальних закладів та на вулицях, пропонували їм випити алкоголь, в який непомітно підсипали лікарський препарат.

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