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Пішохідний міст Кличка - не кримське "позорисько" Путіна: скляна переправа у Києві витримала ракетну атаку окупантів (відео)

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Пішохідний міст Кличка - не кримське "позорисько" Путіна: скляна переправа у Києві витримала ракетну атаку окупантів (відео)

У Києві пішохідний міст на Володимирській гірці вистояв у ракетній атаці.

В Києві окупанти поцілили у скляний пішохідний "міст Кличка" поблизу Володимирської гірки. В результаті міст не лише вистояв, але й залишився практично неушкодженим.

Відео та фото вцілілого українського мосту виклали в Мережі.

"Я так розумію, щоб помститися за Керченський міст, росіяни намагалися знищити скляний міст біля арки Дружби народів (символічно, до речі). Але й тут навіть облажалися", - потролив росіян голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

В кадр потрапив  "приліт" по пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз. Споруда не лише витримала удар, але й залишилася  практично неушкодженою.

В Мережі зазначили, що українські мости - це не російське "казна що" на кшталт Керченськогго мосту в Криму, який будували росіяни, і який розсипався після першого ж обстрілу.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 жовтня, росіяни ракетами атакували столицю України. "Прильоти" зафіксували у Шевченківському, Голосіївському, Солом'янському, святошинському та деснянському районах Києва. Загинули 5 людей. 

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
5736
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