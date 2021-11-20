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Пішов до лісу і не повернувся: чоловіка, якого на Буковині шукали 10 днів, знайшли мертвим у вигрібній ямі

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Пішов до лісу і не повернувся: чоловіка, якого на Буковині шукали 10 днів, знайшли мертвим у вигрібній ямі

pixabay.com

На тілі чоловіка ознак насильства правоохоронці не виявили.

На території закинутого заводу в селі Тарашани Чернівецької області знайшли мертвим чоловіка, який пішов до лісу по дрова та не повернувся. Його розшукували 10 днів. 

Про це повідомили в Нацполіції Чернівецької області. 

Чоловік мешкав у селі Привороки Чернівецького району. 10 листопада він пішов до лісу по дрова та не повернувся. Зникло розшукували 10 днів та 20 листопада знайшли мертвим на території закинутого заводу в селі Тарашани. Його тіло було у вигрібній ямі. 

На тілі чоловіка ознак насильства правоохоронці не виявили. Причини смерті встановить слідство. 

Нагадаємо, на Буковині шукали чоловіка, який пішов по дрова до лісу і не повернувся. Кілька днів поспіль сотня людей прочісувала кілометри лісу. 

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