Пішов гуляти на майданчик і зник: у Дніпропетровській області розшукують 8-річного хлопчика (фото)

Школяр пішов з дому ще 2 червня.

У Покрові Дніпропетровської області правоохоронці і громадськість розшукують 8-річного Огли Ібрагіма Андрійовича.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.



Так, хлопчик перестав виходити на зв'язок ще 2 червня. О 12:00 хлопець пішов гуляти на майданчик і все ще не повернувся додому.



Зріст школяра — близько 150 сантиметрів, середньої статури, волосся коротке і темне, карі очі. Був одягнений в зелену футболку з довгим рукавом, чорні спортивні штани, чорні кросівки. Телефону у школяра з собою не було.



“Всім, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження неповнолітнього хлопчика, прохання повідомити в поліцію за телефонами: 102, (095) 938-27-56”, — відзначили в пресслужбі Нацполіціі області.



Нагадаємо, у Києві в метро жінка хотіла викрасти чужого 5-річного хлопчика. Вона схопила його і потягнула за собою.

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