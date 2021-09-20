Пішов із дому і не повернувся: під Черкасами зник 11-річний хлопчик

Батьки дитини подали заяву про зникнення дитини до поліції.
В Умані Чекаської області без вісти зник 11-річний хлопчик. Він пішов із дому і не повернувся, а батьки дитини звернулися до поліції.
Про розшук 11-річного Петра Фейфера повідомляють у пресслужбі Нацполіції у Черкаській області.
Він зник увечері 18 вересня - вийшов з дому та досі не повернувся. Наступного дня рідні дитини звернулися до поліції
Зараз правоохоронці вживають необхідні заходи для розшуку уманчанина.
Прикмети: зріст близько 140 см, худорлявої тілобудови, волосся світло-русяве із чубом на бік, світлі очі.
Особливі прикмети: шрам під нижньою губою і на вказівному пальці.
Був одягнений: кросівки, штани темно-синього кольору з двома яскравими смугами, кофта темно-синього кольору з написом англійською мовою.
Телефона при собі дитина не має.
"Поліція звертається до громадян із проханням допомогти у пошуках дитини. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування хлопця – прохання терміново повідомити за номером "102", - звернулися у поліції.
Нагадаємо, що у Херсонській області зникла школярка Тетяна Симоненко. 13-річна дівчина 18 вересня близько 12:00 пішла з дому і не повернулася.