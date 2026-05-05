Пішов із життя легендарний український режисер анімації Євген Сивокінь

Євген Сивокінь

На 89-му році життя помер видатний режисер анімації, художник та педагог Євген Сивокінь.

Про смерть митця, який не дожив до свого дня народження два дні, повідомили у Довженко-Центрі.

«Не стало легенди української анімації Євгена Яковича Сивоконя. Режисера, художника й педагога, якому ми завдячуємо зокрема таким авторським фільмам, як „Людина, яка вміла літати“, „Казка про доброго носорога“, „Людина і слово“, „Обережно — нерви!“, „Рокіровка (Лінощі)“, „Дерево і кішка“, „Засипле сніг дороги“ і не лише», — зазначили в установі.

За свою кар’єру Євген Сивокінь створив понад 25 анімаційних фільмів. Він також працював художником над культовою серією мультфільмів «Як козаки…». Окрім творчої діяльності, митець виховав кілька поколінь українських аніматорів як педагог.

Євген Сивокінь. / © соцмережі

Євген Сивокінь був заслуженим діячем мистецтв України та лауреатом мистецької премії імені Івана Миколайчука. У 2021 році він отримав почесну нагороду «Золота дзиґа» за визначний внесок у розвиток українського кінематографа.

Його творчість була відзначена численними преміями на міжнародних фестивалях, а стрічка «Засипле сніг дороги» отримала нагороду як найкращий анімаційний фільм на фестивалі у Клермон-Феррані.

