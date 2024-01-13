Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Пішов купити шапку, а отримав подарунок під ялинку: військовий ЗСУ розповів, як потрапив на фронт

Пішов купити шапку, а отримав подарунок під ялинку: військовий ЗСУ розповів, як потрапив на фронт

Пішов купити шапку, а отримав подарунок під ялинку: військовий ЗСУ розповів, як потрапив на фронт

ЗСУ

Боєць вдячний ТЦК, що дозволили "відгуляти" свята.

Боєць 118 ОМБр розповів кумедну історію свого потрапляння на фронт. Так, він вийшов купити шапку перед Новим роком.

Про це йдеться у відеоматеріалі 5 каналу.

Пішов шапку купляти, й мене забрали

Як розповів хлопець, він пішов до магазину, щоб купити шапку. Повертаючись назад – зустрів співробітників ТЦК.

"Там у нас базарчик, ялинки продавали. Люди з військкомату вийшли, привітали мене. Кажуть: "Ви на обліку стоїте? Кажу: "Ні". "То йдіть станьте". Я і пішов. Через три тижні був вже в армії", – поділився військовий.

Слід зауважити, що в бійця дуже хороше почуття гумору й позитивний настрій. Він з посмішкою говорить про те, що отримав свій "подарунок під ялинку".

"Дякую, що дали хоча б свята відгуляти усі. Вони хотіли 12-го забрати або 17-го. Я кажу: "Та давайте 17-го, я ще в гості хочу поїхати", – жартує "Павук".

Раніше командир артилерійського взводу 30 ОМБР ім. князя Костянтина Острозького Олег Булатецький сказав, що для підготовки “нормального військового” потрібно щонайменше шість місяців

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація