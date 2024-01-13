Пішов купити шапку, а отримав подарунок під ялинку: військовий ЗСУ розповів, як потрапив на фронт

Боєць 118 ОМБр розповів кумедну історію свого потрапляння на фронт. Так, він вийшов купити шапку перед Новим роком.

Про це йдеться у відеоматеріалі 5 каналу.

Пішов шапку купляти, й мене забрали

Як розповів хлопець, він пішов до магазину, щоб купити шапку. Повертаючись назад – зустрів співробітників ТЦК.

"Там у нас базарчик, ялинки продавали. Люди з військкомату вийшли, привітали мене. Кажуть: "Ви на обліку стоїте? Кажу: "Ні". "То йдіть станьте". Я і пішов. Через три тижні був вже в армії", – поділився військовий.

Слід зауважити, що в бійця дуже хороше почуття гумору й позитивний настрій. Він з посмішкою говорить про те, що отримав свій "подарунок під ялинку".

"Дякую, що дали хоча б свята відгуляти усі. Вони хотіли 12-го забрати або 17-го. Я кажу: "Та давайте 17-го, я ще в гості хочу поїхати", – жартує "Павук".

Раніше командир артилерійського взводу 30 ОМБР ім. князя Костянтина Острозького Олег Булатецький сказав, що для підготовки “нормального військового” потрібно щонайменше шість місяців.

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