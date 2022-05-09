Пішов на "прорив" і розірвало від щастя: ЗСУ знищили супер-пупер дорогий і новітній танк окупантів (відео)

Пішов на "прорив" і розірвало від щастя: ЗСУ знищили супер-пупер дорогий і новітній танк окупантів (відео)

Збройні сили України продовжують нищити техніку окупантів.

Днями українські захисники позбавили окупантів дуже дорогого "супертанка".

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"Збройні сили України знищили останню версію основного російського бойового танка Т-90, більш відомого як Т-90М "Прорив", - повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.

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На кадрах видно, що завдяки влучному пострілу українських оборонців від супер-пупер танка росіян залишилися "ріжки да ніжки".

А так танк Т-90 виглядав до того, поки не потрапив на територію України і під приціл ЗСУ.

Українці не оминули можливості прокоментувати знищення ЗСУ чергової новітньої і дорогої техніки росіян.

Прорив? Дивно, більше схоже на розрив.

Якщо людям потрібно переробити старий автомобіль, вони відвезуть його на сміттєбрухт. Якщо потрібно переробити російський танк, про це подбає українська армія.

Ой, а що ж на параді їхати буде? Макет?

Супер "продвинутий" танк - все, ракетний крейсер "Москва" - все, десятки понівечених і знищених вертольотів-гелікоптерів/винищувачів - все, Буратіни та Панцирі С1 - теж кирдик.. А ми так ніде не побачили на полі бою жодної Армати та кіборга від Рогозіна. Образливо.

Нагадаємо, що військовослужбовець ЗСУ у свій день народження зробив собі і українцям чудовий подарунок - збив ворожий гелікоптер К-52. Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний вертоліт нового покоління - гордість Росії "приземлив" молоденький хлопчина пострілом з ПЗРК "Ігла".

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