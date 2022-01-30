Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Пішов на рибалку та загадково зник: на Прикарпатті знайшли мертвим чоловіка

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пішов на рибалку та загадково зник: на Прикарпатті знайшли мертвим чоловіка

pixabay.com

Тіло чоловіка знайшли водолази.

В Івано-Франківській області знайшли мертвим 75-річного чоловіка, який пішов на рибалку та загадково зник. 

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Інцидент стався поблизу села Золота Липа Тлумацької територіальної громади. Відомо, що чоловік 28 січня рибалив на річці Золота Липа. Рідні чоловіка повідомили, що він не повернувся додому. Правоохоронці розшукували зниклого. Його тіло виявили водолази у річці Дністер 29 січня об 11:05. 

Причини трагедії встановлюються. 

Читайте також:

39 людей зникли безвісти під час кораблетрощі в американському штаті Флорида

39 людей зникли безвісти під час кораблетрощі в американському штаті Флорида
Наступна публікація