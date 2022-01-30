Пішов на рибалку та загадково зник: на Прикарпатті знайшли мертвим чоловіка

Пішов на рибалку та загадково зник: на Прикарпатті знайшли мертвим чоловіка

Тіло чоловіка знайшли водолази.

В Івано-Франківській області знайшли мертвим 75-річного чоловіка, який пішов на рибалку та загадково зник.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Інцидент стався поблизу села Золота Липа Тлумацької територіальної громади. Відомо, що чоловік 28 січня рибалив на річці Золота Липа. Рідні чоловіка повідомили, що він не повернувся додому. Правоохоронці розшукували зниклого. Його тіло виявили водолази у річці Дністер 29 січня об 11:05.

Причини трагедії встановлюються.

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