Пішов на таран: у Харкові легковик влетів у інше авто і збив стовп (відео)

В результаті ДТП серйозно постраждалих немає.
У Харкові сталася автотроща. Автівка на швидкості влетіла в іншу, а потім - у електроопору, яка впала, як підкошена.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.
У спальному районі Харкова водій Ауді пішов на обгін і врізався у попутню автівку, яка саме повертала ліворуч. Далі некерована Ауді вилетіла на узбіччя і увігналась у бетонний стовп.
Удар був такої сили, що він просто гепнувся на землю. Момент зафіксували камери спостереження.
Минулося без потерпілих - людей на узбіччі не було, а обидва кермувальники відбулися синцями.
Нагадаємо, що у Києві водій влаштував автозаміс і дременув з місця аварії. Одна автопригода зібрала разом одразу 5 автомобілів.