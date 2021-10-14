Пішов на таран: у Харкові легковик влетів у інше авто і збив стовп (відео)

Пішов на таран: у Харкові легковик влетів у інше авто і збив стовп (відео)

В результаті ДТП серйозно постраждалих немає.

У Харкові сталася автотроща. Автівка на швидкості влетіла в іншу, а потім - у електроопору, яка впала, як підкошена.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

У спальному районі Харкова водій Ауді пішов на обгін і врізався у попутню автівку, яка саме повертала ліворуч. Далі некерована Ауді вилетіла на узбіччя і увігналась у бетонний стовп.

Удар був такої сили, що він просто гепнувся на землю. Момент зафіксували камери спостереження.

Минулося без потерпілих - людей на узбіччі не було, а обидва кермувальники відбулися синцями.

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Нагадаємо, що у Києві водій влаштував автозаміс і дременув з місця аварії. Одна автопригода зібрала разом одразу 5 автомобілів.

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