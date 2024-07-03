“Пішов на**й”: в Одесі клієнт ветеринарної клініки обматюкав ветерана війни

Неадекватна реакція клієнта послідувала після того, як чоловік показав свої протези.

В Одесі у ветеринарній клініці спалахнув скандал. Туди прийшов чоловік з пуделем, побачив військового на протезах та облаяв його матюками.

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив лікар-ветеран Олексій Притула.

Як зазначається, до ветеринарної клініки на прийом до ветерана, учасника бойових дій прийшов чоловік з пуделем. Він почав розповідати лікарю про скарги собаками та демонструвати, де саме у неї є проблеми.

Лікар увесь цей час сидів за своїм столом та слухав, що розповідає клієнт. Проте після того, як відвідувач медзакладу почав показувати проблемне місце у собаки та тілі, він попросив лікаря встати зі свого місця та подивитися більш детально.

На що лікар повернувся на своєму кріслі та показав обидва протези. На це клієнт неадекватно відреагував.

“А ви не можете встати? Пішов ти тоді на**й, п***р, бл**ь”, - сказав відвідувач.

Лікар у нього ще раз запитав: “Друже, ти побачив мене?”.

Але чоловік, виходячи з кабінету, ще раз повторив:

“Пішов на**й”.

Водночас в Мережі блогери закликають правоохоронців розшукати чоловіка та притягнути його до відповідальності.

Нагадаємо, що Безугла заявила, що росіяни зайшли в Нью-Йорк, і назвала винних.

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