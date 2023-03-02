Пішов на угоду: мера Полтави Мамая засуджено до п'яти років ув’язнення умовно

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з міським головою Полтави Олександром Мамаєм. Його визнали винуватим в організації розтрати 570 тисяч грн і призначили покарання у вигляді п'яти років умовного позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"2 березня 2023 року колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та Полтавським міським головою. Відповідно до вищевказаної угоди суд визнав міського голову винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у підсумку завдало місцевому бюджету понад 570 тис. грн збитків, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України", – інформує САП.

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У прокуратурі додали, що мер міста відшкодував завдані збитки, повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. Тому суд призначив йому покарання у виді п'яти років позбавлення волі із забороною обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на один рік. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив особу від покарання з іспитовим строком один рік.

Крім того, за умовами угоди міський голова зобов'язується перерахувати у фонд United 24 на проєкт "Армія дронів" 2 млн грн.

"Разом з тим, інші обвинувачені у справі, а саме два виконавці та два пособники у розтраті коштів, також визнали свою провину та уклали угоди з прокурором, які теж затверджені судом. Відповідно до угоди їм призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком один рік та з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на один рік", – додали в САП.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Справа мера Полтави Мамая

СБУ вручила підозру меру Полтави 29 грудня 2022 року. Правоохоронці підозрюють Мамая в розголошенні інформації щодо переміщення озброєння та бойових припасів, переміщення або розміщення українських військових підрозділів.

За даними СБУ, міський голова Полтави поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні генеральним штабом ЗСУ, ні Міністерством оборони України, ні іншими уповноваженими державними органами.

Сам Мамай заявив, що поширена ним інформація була відкритою. Своєї провини він не вбачає. Мер Полтави вважає, що таким чином його намагаються усунути з посади, і підозру назвав "політично вмотивованою".

Київський райсуд Полтави почав розглядати справу Мамая, слідчі судді кілька разів заявляли про самовідводи.

23 січня Київський райсуд Полтави відмовився відсторонити від посади Олександра Мамая.

Виділено 11 гектарів землі на будівництво житла для переселенців - мер Полтави Олександр Мамай

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