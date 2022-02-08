Пішов назустріч смерті: на Рівненщині під колесами фури загинув 25-річний хлопець

Пішохід посеред ночі намагався перетнути проїзну частину в невстановленому місці.

Сьогодні, 8 лютого, на Рівненщині під колесами фури загинув 25-річний хлопець.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Рівненської області.

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Поліцейські встановили, що водій вантажівки марки "Volvo" — 68-річний львів’янин, близько 03:30 у селі Верба збив 25-річного жителя Чернігівської області. Пішохід посеред ночі намагався перетнути проїзну частину у невстановленому місці.

Від отриманих травм хлопець загинув миттєво на місці події, медикам "швидкої" довелось лише констатували його смерть.

Правоохоронці зазначають, що водій вантажівки був тверезий.

Наразі триває розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в селищі Аули Дніпропетровської області під колесами автобуса загинула жінка. За словами очевидців, жінка була напідпитку і заснула просто посеред дороги. Водій автобуса її просто не помітив. Загиблій було 43 роки.

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