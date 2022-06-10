Пішов під воду на очах у батька: у ставку на Кіровоградщині втопилася дитина

Пішов під воду на очах у батька: у ставку на Кіровоградщині втопилася дитина

У ставку села Приют Ганнівської громади втопився 10-річний хлопець. Дитина загинула у воді на очах у свого батька.

Поховають дитину у понеділок.

Про це "Суспільному" розповів голова Приютівського старостинського округу Олександр Щербина.

З його слів, подія сталась напередодні майже о 17:00. "Батько з сином 2011 року народження прийшли на ставок покупатися. Олександр зайшов у воду, тато сидів на березі. Велика площа нашого ставка дуже мілка, але далі вглиб є різкий обрив. Батько дивився, як дитина ходить на мілині і, швидше за все, не зорієнтувався, що там далі починається глибина 8-9 метрів. На його очах син пішов під воду", - сказав Щербина.

Чоловік зателефонував дружині. Викликали поліцію та рятувальників.

"І молодь, і дорослі пірнали і намагались його знайти. Але там дуже глибоко, тож швидко зробити це не вдалося. Тіло хлопця підняли з води лише через годину. Намагались його реанімувати, зробити штучне дихання. Але лікарі з "швидкої "допомоги сказали, що він помер одразу після того, як пішов під воду", - продовжив чоловік.

Раніше стало відомо, що у Полтаві потонула дитина, яку батьки залишили без нагляду.

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