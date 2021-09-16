Пішов по гриби і зник: на Закарпатті рятувальники розшукали чоловіка, який провів в лісі п'ять днів

Пішов по гриби і зник: на Закарпатті рятувальники розшукали чоловіка, який провів в лісі п'ять днів

Чоловік не постраждав. Зараз він перебуває з родиною.

У Закарпатській області рятувальники розшукали чоловіка, який пішов за грибами та зник безвісти. Шукали його п'ять днів.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, 70-річний громадянин ще 11 вересня пішов за грибами в селищі Хустець Хустського району. Додому чоловік так і не повернувся.

Розшукати його спочатку намагалися самі родичі, оскільки місцевий мешканець і раніше мав звичку пропадати на кілька днів. 15 вересня стурбовані члени сім'ї зв'язалися з правоохоронцями і рятувальниками.

“На місце події виїхали фахівці гірського пошуково-рятувального відділення смт Міжгір’я. Разом із двома працівниками поліції та десятьма місцевими мешканцями рятувальники прочісували лісовий масив поблизу села Хустець. О 20:00 заблукалого чоловіка знайшли, транспортували до населеного пункту й передали родичам”, — розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що у селі Голубине Мукачівського району Закарпатської області загорівся приватний будинок готельного типу.

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