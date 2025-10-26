Пішов по гриби і зник: як поліція шукала пенсіонера у лісі і чим усе закінчилося

На Рівненщині поліцейська знайшла грибника, який заблукав у лісі

У Млинівській громаді Рівненської області правоохоронці оперативно розшукали літнього чоловіка, який зник у лісі під час збирання грибів.

Про це повідомляє поліція Рівненщини.

Сьогодні, 26 жовтня, близько 07:20 до поліції звернулися рідні 76-річного жителя Млинова. Чоловік напередодні вдень поїхав автомобілем по гриби й додому не повернувся. Самостійні пошуки результату не дали, тому родина викликала правоохоронців.

На місце одразу вирушила поліцейська офіцерка громади Марія Довгаюк. Вона почала обстеження лісового масиву біля села Ужинець. Уже за годину правоохоронниця помітила чоловіка, який ішов поблизу густих хащів — він повністю збігався з описом зниклого.

Як розповів пенсіонер, він навіть не зрозумів, як заблукав — адже добре знає цей ліс. Щоб не замерзнути, чоловік ходив усю ніч, поки не почув звуки автомобіля.

Поліцейська допомогла грибникові зігрітися у службовій машині, після чого відвезла його до рідних.

“Він був настільки радий поверненню, що навіть не шкодував за повним відром опеньків, яке довелося залишити в лісі”, — розповіла Марія Довгаюк.

Поліція закликає: вирушаючи до лісу, обов’язково беріть із собою заряджений телефон, воду, їжу, сірники та повідомляйте близьких, куди саме прямуєте.