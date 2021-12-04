Пішов шукати маму: в Одесі заблукав 7-річний хлопчик 

Дитину на вулиці помітили патрульні.

В Одесі 7-річний хлопчик, який пішов шукати маму ввечері, заблукав. Додому його повернули патрульні.

Про це повідомили у патрульній поліції Одеської області.

Близько 22.00, під час оформлення ДТП на розі вулиць Осіпова-Троїцька, патрульні помітили хлопчика, який був без нагляду дорослих.

Патрульні з'ясували, що його звати Михайло, йому 7 років, він гуляв з бабусею та засумував за мамою. Хлопчик пішов її шукати та заблукав.

Згодом стало відомо що Мішу вже розшукує бабуся. Інспектори відвезли його додому.

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Нагадаємо, у Житомирі мати вночі перебувала у місцевому розважальному закладі та загубила свого малолітнього сина. За недогляд жінку оштрафували на 850 гривень.

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