Пішов служити окупантам, бо "Україна не дала гуманітарки": на Харківщині суворо покарали "міліціонера"

В Україні до 13 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна засудили 30-річного батька трьох дітей, який під час окупації міста Балаклія Харківської області працював "міліціонером" та допомагав окупантам викрадати та знущатись із проукраїнських місцевих жителів.

Про це йдеться у вироку Комінтернівського районного суду м. Харкова.

У чому звинуватили чоловіка

За даними суду, житель міста Балаклія Харківської області влітку 2022 року добровільно погодився працювати на Росію та влаштувався у каральний орган "народна міліція".

"Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у невстановлений час, але не пізніше проміжку часу з 05.07.2022 року по 17.08.2022, чоловік, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на допомогу державі-агресору та її незаконним правоохоронним органам з метою завдання шкоди Україні, почав виконувати обов`язки бійця спеціального відділення швидкого реагування управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області та з охорони громадського порядку та охорони адміністративних будівель, розташованих на території м. Балаклія, Ізюмського району, Харківська область. Вказані обов`язки здійснював протягом п`ятиденного робочого тижня", - йдеться у матеріалах справи.

Що сказав підозрюваний у державній зраді

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що у лютому окупанти захопило місто Балаклія. Він не виїхав звідти через велику родину - дружину, трьох дітей та тестя і тещу. Він зазначив, що волонтери за евакуацію нібито вимагали 5 тис. грн за кожну людину.

Коли у нього закінчились продукти, він пішов отримувати гуманітарну допомогу від Росії. На суді чоловік додав, що мовляв у "нього не було альтернативи, бо Україна не давала їм гуманітарки".

Підозрюваний заявив, що дійсно працював "охоронцем" в окупантів, проте заперечив, що був "міліціонером". На зауваження суду про те, що той писав "заяву про звільнення з органів внутрішніх справ РФ", чоловік заявив, що "він не грамотний".

Свідчення місцевих жителів

Жителька Балаклії розповіла, що під час окупації міста росіяни викрали її онука. У відділі так званої "міліції" вона бачила підозрюваного, який їй повідомив, що про затримання хлопця. Коли Балаклію звільнили - підозрюваний приніс паспорт її онука. Жінка вважає, що саме підозрюваний здав її родича окупантам, оскільки хлопець телефонував на українські номери, що обвинуваченому не подобалось.

Ще один чоловік розповів, що 36 днів просидів у в'язниці, оскільки його знайомий носив російський триколор, на що той зробив йому зауваження. Чоловіка забрала "народна міліція" після скарги "любителя Росії" саме обвинуваченому. Свідок додав, що підсудний ймовірно був "дільничним".

Ще одна жінка додала, що підозрюваний був на службі в окупантів. Вона зазначила - вважає, що саме він здав окупаційній владі двох хлопців, яких забирали російські військові на її очах, надівши пакети на голову.

Свідчення свідка

Інший свідок додав, що його теж затримали росіяни після доносу підозрюваного, оскільки батько та брат чоловіка були українськими військовими. Він просидів у камері 36 днів.

Вирок суду

Суд врахував свідчення жителів Балаклії, які називали підозрюваного "дільничним" на службі в Росії. Також суд проаналізував "документи", які слідство вилучило після деокупації Балаклії. Там були і заяви підозрюваного про прийняття та звільнення його зі служби в російських каральних органах.

"Суд також критично ставиться до пояснень підозрюваного про те, що він був змушений працювати на окупаційну владу, оскільки мав потребу утримувати велику родину. Такі доводи суперечать його способу життя до військової агресії РФ, оскільки до 24.02.2022, як зазначив сам обвинувачений - він ніде не працював, маючи такий самий склад сім`ї і як виходить з вказаного, мав можливість утримувати сім`ю", - йдеться у поясненні суду.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 7 ст. 111-1 КК України та засудив до 13 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

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