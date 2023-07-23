Пішов відпочивати з рідними: на Полтавщині у ставку втопився хлопчик

У ставку у селі Великий Байрак Великосорочинської територіальної громади потонув хлопчик. Врятувати його не встигли.

Про це повідомили у поліції Полтавської області.

Попередньо встановлено, що хлопчик 2013 року народження, пішов до водойми купатися разом зі своїми сімома неповнолітніми братами, тіткою та її подругою. Під час купання дитина втопилася.

Дитину без ознак життя виявили у воді на відстані близько 5 метрів від берега водойми, на глибині близько 3 метрів. Для встановлення причини смерті тіло хлопчика направили на судово-медичну експертизу.

За цим фактом слідчим поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 п.2 статті 115 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини трагедії.

Нагадаємо, у Миколаєві хлопець потонув в акваторії Бузького лиману. Він пірнув з пірса, розташованого у зоні відпочинку мікрорайону Намив.

А у Житомирській області під час відпочинку потонули двоє чоловіків.

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