Пішов з дому і не повернувся: у Черкаській області поліція та військові розшукують 14-річного хлопчика

Наразі невідомо, де може бути неповнолітній.
У селі Сабадаш Жашківської територіальної громади Черкаської області вже добу розшукують 14-річного хлопця, який вийшов з дому та не повернувся.
Про це повідомили в Нацполіції Черкаської області.
Хлопець зник в понеділок, 27 вересня. Батьки звернулись до правоохоронців у вівторок. Зниклого звати Олег Власюк, його зріст 165 см, хлопець худорлявої статури, волосся світле, коротке. Був одягнений в темно-сині джинси, сіру кофту та чорно-сірі кросівки.
Неповнолітнього розшукують правоохоронці та військовослужбовці. Наразі про те, де може бути хлопчик, нічого невідомо.
Поліція звернулась до небайдужих, які могли бачити неповнолітнього. Очевидців просять телефонувати за такими номерами: 102, або чергової служби відділу поліції №1 міста Жашкова, 047-47-6-33-86.
Нагадаємо, стали відомі подробиці зникнення у Херсоні 6-річного хлопчика.