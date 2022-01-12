Пішов з дому і не повернувся: у Херсонській області зникла дитина (прикмети)

Від вчорашнього дня хлопчик не виходить на зв’язок.
У м. Гола Пристань зник Липецький Максим Миколайович 2009 року народження. Хлопчик пішов з дому в с. Бехтери та до теперішнього часу його місцеперебування невідоме.
Про це повідомили у поліції Херсонської області.
Прикмети: на вигляд 11-12 років, зріст близько 120-125 см., худорлявої статури, обличчя овальне, волосся коротке темного кольору, очі карі.
Був одягнений: кофта тепла темно-зеленого кольору, штани чорного кольору, капці блакитного кольору.
При собі мав: рюкзак чорного кольору з двома смугами білого та червоного кольору.
Особливі прикмети: (має ваду зору - косоокість).
У поліції просять звертатися за номерами: 095-277-12-95, 097-770-52-16, 099-714-53-09 або 102.
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