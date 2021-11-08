Пішов з дому і зник: у Херсонській області розшукують 13-річного хлопця

Пішов з дому і зник: у Херсонській області розшукують 13-річного хлопця

Підліток не виходить на зв'язок.

У Херсонській області розшукують 13-річного Олександра Лахманюка. Хлопець 7 листопада поточного року пішов з дому в м. Берислав у невідомому напрямку та до теперішнього часу його місцеперебування невідоме.

Про це повідомили у поліції області.

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За попередньою інформацією, хлопець може перебувати у м. Харків.

Прикмети: на вигляд приблизно 13-14 років, зріст 160 см, худорлявий, волосся світле.

Був одягнений: сіра зимова куртка, сірі джинси та чоботи.

У поліції просять небайдужих людей повідомити про місцеперебування неповнолітнього за телефонними номерами: (099) 269-02-94, (066) 316-81-08 або 102.

Раніше стало відомо, що у Вінницькій області зникла 21-річна жінка Валюк Ірина Юріївна та її трирічний син. 26 жовтня жінка разом із дитиною пішла з дому і досі не повернулася і не виходила на зв’язок.

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