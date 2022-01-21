Пішов з дому і зник: в Одесі четверту добу розшукують хлопця (прикмети)

Пішов з дому і зник: в Одесі четверту добу розшукують хлопця (прикмети)

Підліток не виходить на зв’язок.

В Одесі поліція і родичі розшукують 16-річного Кирила Кусовського. Хлопець зник 17 січня - пiшов з дому і не повернувся.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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На пошуки неповнолітнього були направлені підрозділи поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 175-180 см, середньої статури, коротке русяве волосся.

Був одягнений: у синю шапку, чорну куртку з капюшоном, сині джинси та коричневі чоботи.

Рідні бійців, яких вважають зниклими безвісти 9-ий рік, досі не знають про їхню долю

Нагадаємо, в Одесі поліцейські знайшли підлітка, який втік після сварки з батьками, та не повернувся додому.

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