Пішов з дому: у Дніпрі вже добу розшукують хлопчика (фото)

Поліцейські відпрацьовують відео з камер спостереження та перевіряють усі можливі місця, де може бути зникла дитина.

У Дніпрі триває пошукова операція по розшуку 9-річного Івана Преображенського, який зник 7 квітня.

Про це повідомили упресслужбі поліції Дніпропетровської області.

На розшук 9-річного хлопчика зорієнтовано весь особовий склад поліції Дніпра - залучено близько 100 правоохоронців, працівники аеророзвідки, кінологи, волонтери, 50 курсантів університету внутрішніх справ, патрулі УПП та працівники ДСНС.

Відповідні орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою хлопчика було розіслано до всіх територіальних підрозділів поліції області. Через соціальні мережі в Інтернеті проінформовано громадськість. Поліцейські відпрацьовують відео з камер спостереження та перевіряють усі можливі місця, де може бути зникла дитина.

Нагадаємо, що хлопчик пішов з дому в Амур-Нижньодніпровському районі міста 7 квітня.

Його прикмети: на вигляд 9-10 років, зріст близько 140 см, середньої статури, темні очі, темне коротке волосся.

Був одягнений у зелено-жовту куртку, жовту худі с капюшоном, чорні штани, коричневі кросівки. Дитина не розмовляє.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про хлопчикаповідомити до поліції за телефонами: 102, (096) 884 83 94.

Нагадаємо, на залізничному вокзалі міста Подільськ, що на Одещині, знайшли зниклу безвісти 14-річну дівчину. Про зникнення дитини повідомив її дядько.

Як правильно діяти, якщо дитина зникла – поради експерта

Читайте також: