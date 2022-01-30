Пішов з другом на річку: у Дніпрі рятувальники дістали тіло хлопця

Пішов з другом на річку: у Дніпрі рятувальники дістали тіло хлопця

Водолази обстежили 2500 квадратних метрів підводної акваторії річки.

Сьогодні, 30 січня, під час пошукових робот дніпровські рятувальники знайшли тіло хлопця, який провалився під лід.

Про це повідомили у ДСНС області.

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На відстані 50 метрів від берега та на глибині шість метрів, надзвичайники виявили тіло 17-річного хлопця, який провалився під лід. Водолази обстежили 2500 квадратних метрів підводної акваторії річки Дніпро.

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Нагадаємо, що у Дніпрі, на центральному пляжі острова Монастирський, двоє підлітків провалились під лід. Один із них самостійно дістався берега, а другий зник під водою. На місці трагедії працювали водолази та рятівники.

Раніше у Кропивницькому лікар урятував школярку, яка провалилася під кригу і мало не загинула.

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