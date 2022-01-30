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Пішов з другом на річку: у Дніпрі рятувальники дістали тіло хлопця

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Пішов з другом на річку: у Дніпрі рятувальники дістали тіло хлопця

ДСНС у Дніпропетровській області

Водолази обстежили 2500 квадратних метрів підводної акваторії річки.

Сьогодні, 30 січня, під час пошукових робот дніпровські рятувальники знайшли тіло хлопця, який провалився під лід. 

Про це повідомили у ДСНС області.

На відстані 50 метрів від берега та на глибині шість метрів, надзвичайники виявили тіло 17-річного хлопця, який провалився під лід. Водолази обстежили 2500 квадратних метрів підводної акваторії річки Дніпро.

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Нагадаємо, що у Дніпрі, на центральному пляжі острова Монастирський, двоє підлітків провалились під лід. Один із них самостійно дістався берега, а другий зник під водою. На місці трагедії працювали водолази та рятівники. 

Раніше у Кропивницькому лікар урятував школярку, яка провалилася під кригу і мало не загинула.

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