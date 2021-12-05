Пішов з двору до сусіднього селища і зник: у Миколаївській області виявили мертвим 9-річного хлопчика (фото)

Пішов з двору до сусіднього селища і зник: у Миколаївській області виявили мертвим 9-річного хлопчика (фото)

Дитину шукали всю ніч.

У Миколаївській області знайшли тіло 9-річного хлопчика, який пішов із території двору до смт. Криве Озеро і зник.

Про це повідомляє МВС.

До поліції звернулися 4 грудня батьки дитини. За їхніми словами, син пішов із території двору до смт. Криве Озеро і надалі його місцеперебування було невідоме.

Усю ніч тривали пошуки зниклої дитини. Правоохоронці разом із громадянами обстежили усю територія населеного пункту, поля і водойми.

На жаль, вранці 5 грудня, дитину знайшли мертву. За інформацією поліції, тіло хлопчика виявили на території населеного пункту у річці Кодима.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ. Поліцейські з’ясовують обставини загибелі дитини.

Тіло хлопчика буде направлене на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Читайте також: