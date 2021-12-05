Пішов з двору до сусіднього селища і зник: у Миколаївській області виявили мертвим 9-річного хлопчика (фото)

Дитину шукали всю ніч.
У Миколаївській області знайшли тіло 9-річного хлопчика, який пішов із території двору до смт. Криве Озеро і зник.
Про це повідомляє МВС.
До поліції звернулися 4 грудня батьки дитини. За їхніми словами, син пішов із території двору до смт. Криве Озеро і надалі його місцеперебування було невідоме.
Усю ніч тривали пошуки зниклої дитини. Правоохоронці разом із громадянами обстежили усю територія населеного пункту, поля і водойми.
На жаль, вранці 5 грудня, дитину знайшли мертву. За інформацією поліції, тіло хлопчика виявили на території населеного пункту у річці Кодима.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ. Поліцейські з’ясовують обставини загибелі дитини.
Тіло хлопчика буде направлене на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.
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