Пішов з життя відомий журналіст та засновник “Інтерфакс-Україна”

У агентстві не уточнили причину смерті Мартиненка.

На 64 році життя помер засновник і голова агентства “Інтерфакс-Україна” Олександр Мартиненко.

Про це повідомляє сайт агентства.

“Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з великим сумом повідомляє про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка в Києві у вівторок. Новину буде доповнено в міру надходження нової інформації”, — йдеться у повідомленні.

Олександру Мартиненку було 63 роки. Він працював кореспондентом, редактором відділу газети “Орієнтир Діп”, головним редактором агентства “Харків-новини”, консультантом Адміністрації президента України, прессекретарем президента України у 1998-2001 роках, а у 2003 році став гендиректором “Інтерфакс-Україна”.

Редакція ТСН.ua висловлює співчуття колективу та рідним Олександра Мартиненка.

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