Пішов з життя український медійник Денис Безлюдько

Денис Безлюдько

Помер український журналіст, колишній головний редактор агентства «Українські Новини» та РБК-Україна Денис Безлюдько.

Про це повідомили в колективі агентства «Українські Новини», а також його дружина Леся Казачинська у Facebook.

У повідомленні «Українських Новин» зазначається, що смерть Дениса Безлюдька стала раптовою та передчасною. Він багато років очолював редакцію агентства та загалом пропрацював у ньому 15 років.

У колективі нагадали, що Безлюдько керував агентством у період складних трансформацій, зберіг редакцію та адаптував її до нових інформаційних реалій. Хоча він залишив «Українські Новини» у 2014 році, його ім’я залишилося невід’ємною частиною історії агентства.

Зазначається, що Денис Безлюдько підтримував зв’язок з редакцією і після свого звільнення.

Про смерть журналіста також повідомило видання РБК-Україна. Денис Безлюдько очолював РБК-Україна у 2015–2016 роках і працював у низці провідних українських медіа.

«Із надзвичайним болем повідомляю, що мій чоловік відійшов у кращий світ. Непередбачувано і раптово — не повернувся зі звичайної ранкової пробіжки», — написала дружина журналіста Леся Казачинська.

