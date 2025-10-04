Пішов з життя український журналіст-розслідувач Олекса Шалайський

Олекса Шалайський / © Наші гроші

Реклама

Не стало українського журналіста-розслідувача Олекси Шалайського, який разом з колегами заснував проєкт «Наші Гроші». Він був відомий глибокими аналітичними матеріалами та активною позицією у висвітленні корупційних схем.

Про це повідомив друг та колега Шалайського Сергій Сироватка у Facebook.

«Олекса Шалайський помер. Щойно говорив з його дружиною. Серце. Велике ідейне серце, на якому багато всього трималося. Тільки запланували новий проєкт. Будували плани. Жах.», — написав він.

Реклама

«Олекса Шалайський зробив дуже багато, щоб українська журналістика розслідувань відбулася. Він, як журналіст, ставив некомфортні питання владі 15 років тому, коли це було не просто не модно, це взагалі було божевіллям. Олекса витяг із корупційних залаштунків „вишки Бойка“, які назавжди стали одним із символів ненажерливих чиновників часів Януковича. Дуже шкода, друже, що твоє серце зупинилося. Ти ще багато всього міг би зробити для журналістики і для України загалом», — написала журналістка Анна Бабинец.

«Величезна втрата для української журналістики. Олекса любив слухати його аналітику, без хайпу, без емоційних гойдалок, з глибокою аналітикою, з пошуком глибинних причин.Вічна пам’ять», — написав економічний експерт Ілля Несховський.

«Це велика втрата для нашої журналістики. Він завжди був десь поруч з нами, як не фізично, так ціннісно, коли читав для нас тренінги, виступав на заходах, чи захищав свободу слова. Він болісно реагував на несправедливість, не терпів брехні й зловживань, завжди відстоював право людей знати правду. Тільки в понеділок говорили з ним про новий законопроєкт, 14057, він дуже переймався, стежив за подіями… Олекса був людиною з живим серцем і совістю. Світла пам’ять, щирі співчуття колегам, рідним і близьким…», — розповіла директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

Що про нього відомо

Олекса Шалайський на зламі 1980–1990-х років і розпочав свою кар’єру у студентській газеті, де здобував перший досвід журналістської роботи. Після цього працював у міській газеті «Ратуша», а згодом у журналі «ПіК», який здобув культовий статус серед українських медіа.

Реклама

Він також працював на сайтах ForUm та ProUA, а пізніше приєднався до команди «Дзеркала тижня». Проте найвагоміший внесок у розвиток української журналістики він зробив, заснувавши разом із колегою Юрієм Ніколовим онлайн-видання «Наші гроші», яке стало одним із провідних ресурсів розслідувальної журналістики в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 8 вересня у місті Ямпіль Сумської області у квартирі знайшли мертвим журналіста та колишнього депутата Олександра Тахтая. Він очолював місцеву газету «Ямпільський край» і займався розслідуванням корупційних схем у регіоні, зокрема під час будівництва фортифікацій.