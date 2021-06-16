"Пишу курсову роботу їб**ою українською мовою": молода "педагогиня" з Харкова збурила Мережу (відео)

Дівчина негативно висловилася про українську мову.

В Україні останнім часом як гриби після дощу стали з'являтися ненависники української мови, при чому здебільшого це молодь. Так, не встиг стихнути скандал із 18-річною жителькою Ірпеня, як своїми висловлюваннями збурила Мережу 22-річна студентка з Харкова.

Відео, в якому вона обурюється, що мусить писати курсову українською мовою, вона виклала на своїй сторінці в соцмережі.

"Пишу курсовую работу на еб**чем украинском языке. Украинская власть меня ущемляет, ущемляет мои права", - сказала студентка.

На своїй сторінці в інстаграм дівчина позиціонує себе як зоозахисниця і вчителька.

"Маргарита Николаевна. Кандидат на государственный пост. НСЗУ. Центр ЕНМД та МК. МК ХНМУ. ХНПУ iм. Г.С. Сковороди. Захищаю природу, рятую людей, навчаю школярів.

На свої закиди в Мережі дівчина відповила хейтерам "Спасибо, что сделали меня популярной. Было бы перед кем извиняться" і закрила свої сторінки. Також вона видалилася з телеграм.

22-річна педагониня з Харкова збурила Мережу висловлюваннями про українську мову

Нагадаємо, що раніше про українську мову негативно висловилася 18-річна мешканка Ірпеня. Вона заявила, що вона б заборонила українську мову.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання