Погода в Україні

Реклама

Наприкінці липня до України прийде циклон, який принесе похолодання, зливи та грози, а на початку серпня знову стане тепліше, та високих температур не буде.

Про це сказав Іван Семиліт, синоптик Українського гідрометеорологічного центру, у коментарі Погода УНІАН.

Погода в Україні наприкінці липня

27 липня на сході, північному сході, вдень — у більшості західних областей, а 28 липня — по всій території України, за винятком південного сходу та сходу, випадатимуть дощі з грозами, а в інших областях буде погода без опадів.

Реклама

Щодо температури, то очікується підвищення: вночі +13°…+19°, на узбережжі морів до +21°. Вдень 27 липня стовпчики термометрів сягатимуть +26°…+32° у більшості західних областей, а 28 липня в Україні, крім південного сходу та сходу, буде певне зниження до +21°…+28°.

«Тому ми очікуємо на таке відчутне зниження», — додав Семиліт.

29–30 липня в Україні, крім західних, Вінницької та Одеської областей, а 30 липня, крім півдня та південного сходу, випадатимуть короткочасні дощі з грозами. Температури вночі будуть в межах +13°…+20°, вдень +20°…+26°, а 30 липня на півдні — до +28 градусів.

Погода на початку серпня

Від 29 липня до 3 серпня прогнозується максимум +28 градусів на півдні.

Реклама

«А якщо дивитись, наприклад, на 27 липня, то в більшості областей +26°…+32°. Але наступного дня вже по всій Україні, крім південного сходу та сходу, буде зниження», — сказав Семиліт.

Погода в Україні на 23 липня — що відомо

Нагадаємо, в більшості регіонів України 23 липня прогнозується помірно тепла погода, але в деяких областях очікується зовсім інша погода — потужні зливи та шквали. Дощі пройдуть у західних областях, окрім Тернопільщини та Хмельниччини, у східних областях, а також у Запоріжжі та Криму.

У Києві та Київській області передбачається сонячна погода без опадів. Температура повітря — помірна, +23–25 градусів.

Новини партнерів