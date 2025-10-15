Після атак Росії одне з міст понад десять днів живе без світла: що відомо

Відключення світла.

У Шостці Сумської області вже понад десять діб частково немає світла. Через російські удари по критичній інфраструктурі ситуація складна.

Про це повідомив міський голова Микола Нога в ефірі “Громадського радіо”.

За його словами, частина Шостки заживлена, частина працює на генераторах працює, а частина — на переключенні відповідних можливостей, які є в енергетичній системі. Місто живе за графіками. Окрім того, водопостачання у будинках також обмежене - подається по кілька годин зранку, в обід і ввечері.

“Понад десяти діб вже ми випробуємо свою систему. Більше десяти днів люди страждають в таких складних умовах. Практично у всіх буває електрика, але у когось буває по графіку. Електроенергія, яка виробляється на генераторах, теж по цьому самому графіку працює. А решта підключення залежно від напруження в електричних мережах. Може бути (світло) дві години, а шість годин не бути, або і вісім. Такі складні умови поки що”, - наголосив чиновник.

У місті працює понад 550 генераторів. Зауважимо, що у Шостці діє відповідна програма підтримки - частину витрат на генератор компенсують з місцевого бюджету частину. За цією програмою їх купують мешканця як приватного сектору, так і багатоповерхівок.

За його словами енергетики працюють цілодобово, аби повернути електрику, але обсяги руйнувань величезні.

Також у Шостці працюють 12 “Пунктів незламності”. Там є можливість підзарядити телефони, погрітися та навіть приготувати їжу.

Нагадаємо, що останні кілька тижнів російська армія активно атакує прикордонну Сумську область. Під прицілом - енергетична інфраструктура. У жовтні після одного з ударів Шостка залишилася без газу, світла і води.

Згодом президент України Володимир Зеленський наголосив, що зокрема на Сумщині посилять ППО та захист енергооб’єктів. Він запевнив, що «закрив» фінансові запити керівників Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей щодо захисту енергооб’єктів.