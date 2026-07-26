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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3782
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1 хв

Після атаки армії РФ спалахнув великий торговельний центр: що відомо

Кривий Ріг зранку атакували реактивні російські безпілотники.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибухи.

Вибухи. / © Associated Press

У неділю зранку, 26 липня, російська армія атакувала Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Через атаку торговельний центр охопила масштабна пожежа.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Зайнялася пожежа у торгівельному центрі», — поінформував чиновник.

Зауважимо, крайня повітряна тривога у Криворізькому районі тривала від 05:02 до 07:30. Військові попереджали про реактивні безпілотники у напрямку Кривого Рогу. Гучно у місті було близько 07:30.

Як повідомлялося, сьогодні зранку росіяни атакували Харків. Загарбники вдарили FPV-дроном по авто, яке належить хлібзаводу. Водій перебуває у важкому стані.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3782
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