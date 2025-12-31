ТСН у соціальних мережах

Після атаки дронів у частині Одеси зникли світло, вода і тепло

В частині регіону було пошкоджено цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Ігор Бережанський
У частині Одеси в результаті атаки ворожих ударних безпілотників в ніч проти 31 грудня зникло електро- водо- та теплопостачання.

Про це повідомив голова Одеської МВС Сергій Лисак.

Він зазначив, що це черговий доказ, що російські загарбники воюють з мирним населенням.

«Черговий доказ того, що Росія воює із мирним населенням. Через ворожу атаку у частині міста відсутнє електро- водо- та теплопостачання», — заявив Лисак.

Інформацію про удари по цивільній інфраструктурі Одещини підтвердив голова Одеської овації Олег Кіпер.

«Ворог продовжує масовано атакувати Одещину ударними безпілотниками. Ціллю росіян знов є цивільна та енергетична інфраструктура», — заявив Кіпер.

Він повідомив, що в одному з населених пунктів області внаслідок атаки спалахнули склади логістичної компанії.

Також зафіксовано влучання безпілотника у багатоповерховий житловий будинок без подальшого загоряння та детонації.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 31 грудня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 31 грудня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

