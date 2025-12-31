- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 8
- Час на прочитання
- 1 хв
Після атаки дронів у частині Одеси зникли світло, вода і тепло
В частині регіону було пошкоджено цивільну та енергетичну інфраструктуру.
У частині Одеси в результаті атаки ворожих ударних безпілотників в ніч проти 31 грудня зникло електро- водо- та теплопостачання.
Про це повідомив голова Одеської МВС Сергій Лисак.
Він зазначив, що це черговий доказ, що російські загарбники воюють з мирним населенням.
«Черговий доказ того, що Росія воює із мирним населенням. Через ворожу атаку у частині міста відсутнє електро- водо- та теплопостачання», — заявив Лисак.
Інформацію про удари по цивільній інфраструктурі Одещини підтвердив голова Одеської овації Олег Кіпер.
«Ворог продовжує масовано атакувати Одещину ударними безпілотниками. Ціллю росіян знов є цивільна та енергетична інфраструктура», — заявив Кіпер.
Він повідомив, що в одному з населених пунктів області внаслідок атаки спалахнули склади логістичної компанії.
Також зафіксовано влучання безпілотника у багатоповерховий житловий будинок без подальшого загоряння та детонації.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 31 грудня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 31 грудня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.