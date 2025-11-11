ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
126
126
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Після атаки Лозова опинилася без світла і тепла: деталі від влади

Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив про аварійні відключення електроенергії та знеструмлення котелень.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Сірник

Сірник / © Pexels

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська вкотре пошкодили критичну інфраструктуру Лозівського району Харківської області. Застосовані аварійні відключення світла, припинено постачання тепла.

Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.

Через пошкодження критичної інфраструктури на Лозівщині застосовані аварійні відключення електроенергії. Знеструмлені котельні та припинено теплопостачання.

Зеленський зазначив, що оскільки об’єкти водного господарства мають меншу потужність, то вдається підтримувати водопостачання та водовідведення альтернативними джерелами живлення.

Нагадаємо, в «Укренерго» повідомили, що через російські удари по енергооб’єктах станом на ранок 11 листопада відключення світла застосовуються у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Дата публікації
Кількість переглядів
126
