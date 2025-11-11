- Дата публікації
Після атаки Лозова опинилася без світла і тепла: деталі від влади
Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив про аварійні відключення електроенергії та знеструмлення котелень.
Російські війська вкотре пошкодили критичну інфраструктуру Лозівського району Харківської області. Застосовані аварійні відключення світла, припинено постачання тепла.
Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.
Через пошкодження критичної інфраструктури на Лозівщині застосовані аварійні відключення електроенергії. Знеструмлені котельні та припинено теплопостачання.
Зеленський зазначив, що оскільки об’єкти водного господарства мають меншу потужність, то вдається підтримувати водопостачання та водовідведення альтернативними джерелами живлення.
Нагадаємо, в «Укренерго» повідомили, що через російські удари по енергооб’єктах станом на ранок 11 листопада відключення світла застосовуються у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.