Після атаки на Тернопіль немає зв’язку з 25 людьми: деталі від Клименка

Рятувальна операція в Тернополі після атаки 19 листопада / © Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що в Тернополі після російської атаки 19 листопада немає зв’язку з 25 людьми.

Про це очільник МВС сказав на брифінгу, повідомляє «Укрінформ».

Клименко розповів, що о 7:00 у два будинки в Тернополі влучили дві російські ракети.

«Ми зараз — на одній із локацій. 51 квартира, проживало 124 особи — зареєстровані. На жаль, на цей час ми не маємо зв’язку з 25 особами», — сказав міністр.

Нагадаємо, в ніч проти 19 листопада російські загарбники атакували Тернопіль ракетами і дронами. Ворог влучив по житлових багатоповерхівках. Спалахнули пожежі, зазнали руйнувань кілька поверхів і під завалами опинилися люди.

За даними керівника управління комунікацій Повітряних сил Юрія Ігната, в одну з багатоповерхівок Тернополя попередньо влучила крилата ракета Х-101. Достеменно невідомо, було це пряме влучання чи падіння уламків.

За інформацією від Держслужби з надзвичайних ситуацій України, наразі відомо про 25 загиблих через атаку на Тернопіль (серед них троє дітей). Кількість постраждалих зросла до 73-х (15 з них — діти).