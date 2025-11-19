ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
552
Час на прочитання
1 хв

Після атаки на Тернопіль немає зв’язку з 25 людьми: деталі від Клименка

Ігор Клименко повідомив нові деталі російської атаки на Тернопіль 19 листопада.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Рятувальна операція в Тернополі після атаки 19 листопада

Рятувальна операція в Тернополі після атаки 19 листопада / © Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що в Тернополі після російської атаки 19 листопада немає зв’язку з 25 людьми.

Про це очільник МВС сказав на брифінгу, повідомляє «Укрінформ».

Клименко розповів, що о 7:00 у два будинки в Тернополі влучили дві російські ракети.

«Ми зараз — на одній із локацій. 51 квартира, проживало 124 особи — зареєстровані. На жаль, на цей час ми не маємо зв’язку з 25 особами», — сказав міністр.

Нагадаємо, в ніч проти 19 листопада російські загарбники атакували Тернопіль ракетами і дронами. Ворог влучив по житлових багатоповерхівках. Спалахнули пожежі, зазнали руйнувань кілька поверхів і під завалами опинилися люди.

За даними керівника управління комунікацій Повітряних сил Юрія Ігната, в одну з багатоповерхівок Тернополя попередньо влучила крилата ракета Х-101. Достеменно невідомо, було це пряме влучання чи падіння уламків.

За інформацією від Держслужби з надзвичайних ситуацій України, наразі відомо про 25 загиблих через атаку на Тернопіль (серед них троє дітей). Кількість постраждалих зросла до 73-х (15 з них — діти).

Дата публікації
Кількість переглядів
552
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie