Після атаки на Вінницю жителів закликали не виходити на вулицю: в чому річ

Пожежа у Вінницькій області після атаки 16 липня / © ДСНС

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Через атаку на Вінницю 16 липня виникла пожежа, внаслідок якої фахівці зафіксували погіршення якості повітря. Місцевим жителям радять зачинити вікна та не перебувати довго на вулиці.

Про це заявив керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський, повідомляє «Суспільне».

Вранці у Вінниці провели перші заміри повітря на межі забрудненої та чистої зони. За двома показниками було зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій у півтора рази. Йдеться про діоксид азоту та сірчистий ангідрид. Це основні забруднювальні речовини, які виникають під час горіння будматеріалів.

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«Ці речовини — типовий продукт або від автотранспорту, або від котелень. Але в даному випадку ми говоримо саме про наслідки пожежі. Вони можуть викликати подразнення слизових оболонок, симптоми алергії, а при тривалому впливі — реактивний бронхіт», — розповів Матковський.

Зараз у центрі Вінниці рівень забруднення не перевищує норми, ситуація постійно моніториться у цілодобовому режимі. Однак, через перевищення на околицях міста група оперативного реагування знову виїхала, аби зробити забір проб повітря. Оновлена інформація з’явиться найближчим часом.

Фахівці рекомендують жителям Вінниці та прилеглих районів:

зачинити вікна;

намагатися не перебувати довго на вулиці;

якщо є можливість — користуватись кондиціонерами;

людям з хронічними захворюваннями дихальних шляхів, дітям та особам похилого віку — бути особливо обережними;

за потреби — користуватися масками для захисту дихальних шляхів.

Нагадаємо, у ніч проти 16 липня російська армія атакувала Вінницьку область із застосуванням 28 дронів. Сталися кілька влучань в об’єкти цивільної промислової інфраструктури, пошкоджені житлові будинки. За останніми даними, через атаку постраждали восьмеро людей.

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