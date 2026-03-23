Частина Одеси залишилася без світла через атаку РФ: які райони знеструмлені
Частина Одещини та Одеси залишилася без електропостачання.
Внаслідок чергової атаки РФ у понеділок, 23 березня, зафіксували знеструмлення в Одеському районі області та обласному центрі.
Про це повідомили в ДТЕК.
За попередніми даними, через пошкодження об’єктів інфраструктури без світла залишилася частина мешканців Одеського району. Зокрема, електроенергія відсутня у Пересипському районі Одеси. Працівники ДТЕК готові розпочати відновлювальні роботи для повернення живлення споживачам.
«Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу після завершення повітряної тривоги», — зазначили в ДТЕК.
Нагадаємо, за командою «Укренерго» столиця та Київщина переходять на екстрені відключення світла. В окремих областях України запровадили аварійні відключення через дефіцит в енергосистемі, спричинений російськими обстрілами.