Частина Одеси залишилася без світла через атаку РФ: які райони знеструмлені

Частина Одещини та Одеси залишилася без електропостачання.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Внаслідок чергової атаки РФ у понеділок, 23 березня, зафіксували знеструмлення в Одеському районі області та обласному центрі.

Про це повідомили в ДТЕК.

За попередніми даними, через пошкодження об’єктів інфраструктури без світла залишилася частина мешканців Одеського району. Зокрема, електроенергія відсутня у Пересипському районі Одеси. Працівники ДТЕК готові розпочати відновлювальні роботи для повернення живлення споживачам.

«Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу після завершення повітряної тривоги», — зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо, за командою «Укренерго» столиця та Київщина переходять на екстрені відключення світла. В окремих областях України запровадили аварійні відключення через дефіцит в енергосистемі, спричинений російськими обстрілами.

