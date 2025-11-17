Після атаки РФ дві українські АЕС знизили потужність: МАГАТЕ попереджає про ризики

АЕС (ілюстративне фото) / © Getty Images

Хмельницька та Рівненська атомні електростанції (АЕС) вже близько десяти днів функціонують на обмеженій потужності внаслідок цілеспрямованої російської атаки на ключову підстанцію, яка забезпечує їх електроживлення.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у понеділок, 17 листопада.

За інформацією МАГАТЕ, в ніч на 7 листопада російська атака вивела з ладу підстанцію, яка є критично важливим вузлом для стабільної роботи електромережі. Для ядерної безпеки такі підстанції є незамінними. Оскільки вони забезпечують зовнішнє електропостачання, необхідне для роботи систем охолодження та безпеки реакторів.

Як зазначають в МАГАТЕ, внаслідок удару Хмельницька та Рівненська АЕС були відключені від однієї з двох ліній електропередачі напругою 750 кВ. Оператор мережі був змушений дати наказ зменшити виробництво електроенергії на деяких реакторах. Наразі енергетикам вдалося відновити одну з пошкоджених ліній електропередачі. Однак інша лінія залишається несправною, що змушує три реактори продовжувати працювати на обмеженій потужності.

«Надійне зовнішнє електропостачання є життєво важливим для підтримки та функціонування функцій ядерної безпеки. З цією метою експерти Агентства за допомогою спеціальних експертних місій продовжуватимуть оцінювати функціональність підстанцій, що мають вирішальне значення для ядерної безпеки та захищеності», — сказав Генеральний директор Гроссі.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже наголошував, що удари по підстанціях, які живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС, не були випадковістю. Він підкреслював, що це були свідомо сплановані дії, які створюють пряму загрозу ядерній безпеці не лише України, а й усієї Європи.

Також в Україні через російські обстріли енергетичних об’єктів запроваджують графіки відключення електроенергії. Наразі оприлюднили графіки на 18 листопада для Києва, Київщини, Дніпропетровщини, Одещини.