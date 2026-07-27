Після атаки РФ мешканці обласного центру скаржаться на запах аміаку: чи є загроза - заява влади

Рятувальники. / © Associated Press

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Зранку 27 липня армія РФ атакувала Дніпро. Внаслідок удару було пошкоджено трубопровід аміаку.

Чи становить це небезпеку для людей, повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Наразі всі засувки ємностей перекрито, витік аміаку зупинено. Загрози для населення немає. Концентрація аміаку у повітрі контролюється», — повідомили рятувальники.

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Зауважимо, що після удару російських дронів мешканці міста відчули різкий запах аміаку. Втім, загрози для людей немає, наголошують рятувальники.

Міський голова Борис Філатов додав, що одна людина звернулася до лікарні з отруєнням після витоку аміаку.

«Щодо смороду, на який скаржилися містяни. Через атаку на одне з підприємств було пошкоджено трубопровід аміаку. Рятувальники ліквідували наслідки аварії. Витік зупинено. Небезпеки немає», уточнив він.

Як повідомлялося, зранку 27 липня Росія атакувала Дніпро. На території приватного домоволодіння виникла пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна у кількох багатоповерхових будинках. Також пошкоджено автомобілі та магазин.

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