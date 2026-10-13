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Після атаки РФ на заході України загорівся ТРЦ: що відомо (оновлено)
На Волині уламки збитого реактивного «Шахеда» впали на розважальний центр.
На Волині під час російської атаки ввечері 13 жовтня у повітрі збили реактивний «Шахед». Його уламки впали на розважальний центр «Адреналін Сіті» в Луцьку, через що на даху будівлі спалахнула пожежа.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.
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Він зазначив, що через це загорівся дах розважального центру. Рятувальники ДСНС прибули на місце та вже локалізували пожежу.
Очільник Волинської ОВА зазначив, що виїхав безпосередньо на місце падіння уламків.
«Перебуваю тут. На щастя, ніхто з людей не постраждав — немає загиблих чи травмованих», — додав він.
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Нагадаємо, у Шевченківському районі Харкова 13 жовтня російський безпілотник атакував будівлю одного з торговельних маркетів.
Раніше ми писали, що після російської атаки на Рівне корпус гуманітарного університету вигорів майже вщент, а серед працівників закладу є поранені.
Приміщення навчального закладу зазнало значних руйнувань. Також пошкоджено припарковані поруч автомобілі, мобільну кав’ярню і прилеглі будівлі. Що відомо про атаку та її наслідки — читайте а матеріалі ТСН.ua.