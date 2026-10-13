Після атаки РФ на заході України загорівся ТРЦ: що відомо (оновлено)

Атака РФ на Волинь 13 жовтня / © ДСНС

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На Волині під час російської атаки ввечері 13 жовтня у повітрі збили реактивний «Шахед». Його уламки впали на розважальний центр «Адреналін Сіті» в Луцьку, через що на даху будівлі спалахнула пожежа.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

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Атака РФ на Луцьк 13 жовтня — що відомо

Він зазначив, що через це загорівся дах розважального центру. Рятувальники ДСНС прибули на місце та вже локалізували пожежу.

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Очільник Волинської ОВА зазначив, що виїхав безпосередньо на місце падіння уламків.

«Перебуваю тут. На щастя, ніхто з людей не постраждав — немає загиблих чи травмованих», — додав він.

Росія атакувала ТРЦ у Луцьку — фото, відео

Атака РФ на Волинь 13 жовтня / © ДСНС

Атака РФ на Волинь 13 жовтня / © ДСНС

Атака РФ на Волинь 13 жовтня / © ДСНС

Атака РФ на Волинь 13 жовтня / © ДСНС

Атака РФ на Волинь 13 жовтня / © ДСНС

Атака РФ на Волинь 13 жовтня / © ДСНС

Атака РФ на Луцьк 13 жовтня / © соцмережі

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