Атака на Запоріжжя / © ДСНС

Реклама

У Запоріжжі ліквідовують наслідки масованої російської атаки, якої місто зазнало вночі 21 вересня.

Як повідомили в ДСНС, унаслідок обстрілу травмовано п’ятьох людей.

Реклама

Після атаки РФ на Запоріжжя врятували п’ятьох людей і евакуювали 14: що відомо (фото) (7 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Ще п’ятьох осіб надзвичайники врятували, а 14 мешканців евакуювали з небезпечних зон.

Реклама

Психологи ДСНС надали допомогу 16 місцевим жителям.

У місті пошкоджено два дев’ятиповерхові житлові будинки. В обох виникли пожежі.

Також загоряння сталося на території одного з торговельних центрів.

Крім того, після обстрілу спалахнула пожежа в корпусі вищого навчального закладу.

Реклама

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.

Нагадаємо, що Росія втретє за місяць атакувала «Запоріжсталь»: четверо працівників травмовані

Новини партнерів