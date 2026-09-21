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Після атаки РФ на Запоріжжя врятували п’ятьох людей і евакуювали 14: що відомо (фото)
Унаслідок масованої російської атаки на Запоріжжя вночі 21 вересня травмовано п’ятьох людей, ще п’ятьох рятувальники врятували та 14 евакуювали.
У Запоріжжі ліквідовують наслідки масованої російської атаки, якої місто зазнало вночі 21 вересня.
Як повідомили в ДСНС, унаслідок обстрілу травмовано п’ятьох людей.
Після атаки РФ на Запоріжжя врятували п’ятьох людей і евакуювали 14: що відомо (фото) (7 фото)
Ще п’ятьох осіб надзвичайники врятували, а 14 мешканців евакуювали з небезпечних зон.
Психологи ДСНС надали допомогу 16 місцевим жителям.
У місті пошкоджено два дев’ятиповерхові житлові будинки. В обох виникли пожежі.
Також загоряння сталося на території одного з торговельних центрів.
Крім того, після обстрілу спалахнула пожежа в корпусі вищого навчального закладу.
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.
Нагадаємо, що Росія втретє за місяць атакувала «Запоріжсталь»: четверо працівників травмовані