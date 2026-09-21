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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Після атаки РФ на Запоріжжя врятували п’ятьох людей і евакуювали 14: що відомо (фото)

Унаслідок масованої російської атаки на Запоріжжя вночі 21 вересня травмовано п’ятьох людей, ще п’ятьох рятувальники врятували та 14 евакуювали.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © ДСНС

У Запоріжжі ліквідовують наслідки масованої російської атаки, якої місто зазнало вночі 21 вересня.

Як повідомили в ДСНС, унаслідок обстрілу травмовано п’ятьох людей.

Після атаки РФ на Запоріжжя врятували п’ятьох людей і евакуювали 14: що відомо (фото) (7 фото)

Удар по Запоріжжю_7 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Запоріжжю_6 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Запоріжжю_4 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Запоріжжю_5 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Запоріжжю_2 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Запоріжжю_3 / © ДСНС

© ДСНС

Удар по Запоріжжю_1 / © ДСНС

© ДСНС

Ще п’ятьох осіб надзвичайники врятували, а 14 мешканців евакуювали з небезпечних зон.

Психологи ДСНС надали допомогу 16 місцевим жителям.

У місті пошкоджено два дев’ятиповерхові житлові будинки. В обох виникли пожежі.

Також загоряння сталося на території одного з торговельних центрів.

Крім того, після обстрілу спалахнула пожежа в корпусі вищого навчального закладу.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.

Нагадаємо, що Росія втретє за місяць атакувала «Запоріжсталь»: четверо працівників травмовані

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