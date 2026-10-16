Після атаки РФ обласний центр готується до блекауту на добу: влада терміново звернулася до мешканців

Відключення світла. / © Associated Press

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У Луцьку, в якому було пошкоджено об’єкти енергетики, складна ситуація з електропостачанням — стабільного світла в місті наразі немає. Мешканців закликають бути готовими до відключень щонайменше на 24 години.

Про це повідомив секретар Луцької міськради Андрій Разумовський.

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За його словами, лучанам варто завчасно підготуватися до можливої тривалої відсутності світла у домівках.

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«Будемо сподіватися, що найближчим часом світло відновлять, але, думаю, треба готуватися до щонайменше 24 годин», — повідомив Разумовський.

Лікарні, котельні та комунальні підприємства працюють від генераторів. За словами чиновника, якщо ситуація з електропостачанням не покращиться, то у міських школах розгорнуть Пункти незламності.

У мерії наголошують, що каналізація в Луцьку працює без перебоїв. Воду подають усім споживачам, однак через знижений тиск на верхніх поверхах багатоквартирних будинків — вище другого-третього — її може не бути.

Через проблеми зі світлом рух електротранспорту в Луцьку призупинили аж до відновлення стабільного електропостачання.

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Окрім того, міська влада координує дії з мобільними операторами, щоб забезпечити роботу веж зв’язку від резервних джерел живлення та запобігти перебоям зі зв’язком.

Атака Луцьк 16 жовтня — що відомо

Сьогодні вночі і зранку російські реактивні БпЛА вдарили по Луцьку. Сталися влучання, а також фіксують наслідки падіння уламків збитих дронів. Зокорема, у місті постраждало підприємство з іноземними інвестиціями і гаражний кооператив.

Крім того, було атаковано дві підстанції — сталося масштабне відключення світла. Без електрики опинилося 370 тисяч абонентів. В обласному центрі зупинився електротранспорт і виникли проблеми з водою.

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