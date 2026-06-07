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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
1 хв

Після атаки РФ обласний центр занурився в частковий блекаут

У результаті ворожих ударів було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, що призвело до часткового знеструмлення одного з районів міста.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У ніч проти 7 червня росіяни здійснили чергову атаку на Запоріжжя та область, застосовуючи різні види озброєння.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

Унаслідок ударів один із районів обласного центру частково залишився без електропостачання, а на місці одного з влучань виникла пожежа.

«Енергетики вже працюють, щоб заживити споживачів», — зазначив він.

ДСНС повідомили, що окупанти завдали удару БпЛА по передмістю обласного центру

«Попередньо, внаслідок атаки загинув 56-річний чоловік, водій маршрутного мікроавтобуса, який стояв на кінцевій зупинці. Інформація щодо кількості травмованих уточнюється», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше фахівець із радіотехнологій та радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив, що Росія збільшує кількість реактивних «Шахедів» та попередив про нову загрозу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
127
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