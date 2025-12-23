ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1309
Час на прочитання
1 хв

Після атаки РФ одна з областей майже повністю залишилася без електрики: деталі

Графіки світла у регіоні не діють - ні погодинні, ні аварійні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Лампочка.

Лампочка. / © УНІАН

Доповнено додатковими матеріалами

Внаслідок ворожої ракетно-дронової атаки вночі і зранку 23 грудня у Хмельницькій області є суттєві пошкодження електромереж. У регіоні масштабні відключення світла. Графіки не діють.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницькобленерго.

“Електрична енергія відсутня у більшості споживачів. Енергетики обстежують електромережі, стан обладнання, шукають можливості для перезаживлення споживачів та ремонту обладнання”, - йдеться у повідомленні.

На Хмельниччині зараз не діють графіки обмежень відключення світла. Електроенергія відсутня внаслідок ворожої атаки та пошкодження обладнання електромереж.

Станом на 11:00 вдалося відновити розподіл електроенергії для 37 590 споживачів.

Як повідомлялося, зранку у Хмельницькому сталися вибухи. У регіоні кілька годин тривала повітряна тривога через загрозу безпілотників та ракет. Через атаку росіян загинула людина, чоловік 1953 року народження.

Нагадаємо, у багатьох регіонах України під прицілом були об’єкти енергетики. Після атаки в регіонах застосовують аварійні відключення. Майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській області. Є відключення електрики на Вінниччині, Хмельниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях.

Дата публікації
Кількість переглядів
1309
