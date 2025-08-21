ТСН у соціальних мережах

1572
1 хв

Після атаки РФ по Україні затримується низка потягів: деталі

Деякі потяги “Укрзалізниці” після удару РФ затримуються на понад дві години.

Потяг

Потяг / © Укрзалізниця

Вночі та зранку 21 серпня армія РФ завдала комбінованої атаки по Україні. Через це затримується низка поїздів.

Про це повідомляє “Укрзалізниця”.

Які потяги затримуються

У компанії зазначили, що найбільша запізнюються потяги:

  • №43/44 Івано-Франківськ-Черкаси (+2:46)

  • №7/8 Чернівці-Київ-Пас. (+2:31)

  • №149/150 Івано-Франківськ-Київ-Пас. (+2:07)

  • №29/30 Ужгород-Київ-Пас. (+2:04)

  • №227/228 Івано-Франківськ-Краматорськ (+1:59)

© "Укрзалізниця"

© "Укрзалізниця"

Нагадаємо, зранку 21 серпня у Рівному та Луцьку знову пролунали вибухи.

