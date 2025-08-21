- Дата публікації
Після атаки РФ по Україні затримується низка потягів: деталі
Деякі потяги “Укрзалізниці” після удару РФ затримуються на понад дві години.
Вночі та зранку 21 серпня армія РФ завдала комбінованої атаки по Україні. Через це затримується низка поїздів.
Про це повідомляє “Укрзалізниця”.
Які потяги затримуються
У компанії зазначили, що найбільша запізнюються потяги:
№43/44 Івано-Франківськ-Черкаси (+2:46)
№7/8 Чернівці-Київ-Пас. (+2:31)
№149/150 Івано-Франківськ-Київ-Пас. (+2:07)
№29/30 Ужгород-Київ-Пас. (+2:04)
№227/228 Івано-Франківськ-Краматорськ (+1:59)
Нагадаємо, зранку 21 серпня у Рівному та Луцьку знову пролунали вибухи.