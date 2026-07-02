Після атаки РФ стався збій у Vodafone: які сервіси не працюють

Фото ілюстроване / © ТСН

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Через масований російський обстріл України в ніч на 2 липня частина абонентів зіткнулася з перебоями у роботі окремих сервісів.

Про це пише Vodafone.

У Vodafone підтвердили, що через наслідки нічної атаки у частини користувачів виникли труднощі з доступом до:

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домашнього інтернету;

поповнення рахунку;

роботи контакт-центру.

Водночас компанія не повідомила про масштабні перебої в роботі мобільного зв’язку.

Що кажуть у Vodafone

У компанії зазначили, що аварійні бригади працюють на місцях від самої ночі.

«Інженери перебувають на місці від ночі та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу сервісів», — повідомили в компанії.

Точних термінів повного відновлення роботи поки що не називають.

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У компанії подякували абонентам за розуміння та запевнили, що спеціалісти все роблять для того, щоб якнайшвидше повернути всі сервіси до звичного режиму.

Масований обстріл України — останні новини

У ніч проти 2 липня Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Станом на 9:00 підтверджено загибель 13 людей, ще 56 постраждали, серед них двоє дітей.

Під час атаки в різних районах міста сталися руйнування та пожежі. У Шевченківському районі зруйновано житловий будинок і частково пошкоджено медичний заклад, у Голосіївському горіла багатоповерхівка, у Деснянському зазнав руйнувань житловий будинок.

Також наслідки ударів зафіксували в Печерському, Солом’янському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах.

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До того ж, через російську атаку повністю знищила склад української мережі техніки та електроніки MOYO. Працівники компанії не постраждали. MOYO приймає нові замовлення лише на товари, що є на сайті, і просить часу на обробку раніше оформлених замовлень.

Через атаку постраждала і енергосистема України. Без світла тимчасово залишилася частина споживачів у Києві, Донецькій, Запорізькій, Харківській та особливо Сумській областях. Під час відновлювальних робіт на Донеччині поранено трьох енергетиків. Також через негоду знеструмлено понад 70 населених пунктів у кількох областях.

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