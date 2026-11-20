відключення світла в Україні 21 листопада / © ТСН

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У суботу, 21 листопада, у частині областей України цілодобово застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться всіх категорій споживачів, а їхній обсяг становитиме від 1,5 до 3 черг.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

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Чому відключатимуть світло

Причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергосистему. Через пошкодження енергетичної інфраструктури енергетики продовжують відновлювати обладнання та мережі.

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В «Укренерго» зазначають, що фахівці працюють цілодобово, аби якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Які обмеження діятимуть 21 листопада

За інформацією енергетиків, планові відключення запровадять протягом усієї доби — від 00:00 до 23:59. Для різних категорій споживачів передбачено такі обмеження:

для промисловості — графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг.

Конкретні години знеструмлень залежать від регіону та черги споживача. Актуальні графіки публікують регіональні обленерго та ДТЕК (доповнюється).

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 21 листопада:

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Черга 1.1: 03:00 — 04:30, 09:00 — 11:30, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:30

Черга 1.2: 03:30 — 05:00, 09:30 — 12:00, 15:30 — 18:30, 21:30 — 24:00

Черга 2.1: 04:00 — 06:30, 10:00 — 12:30, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

Черга 2.2: 04:30 — 07:00, 10:30 — 13:00, 16:30 — 19:30, 22:30 — 24:00

Черга 3.1: 05:00 — 07:30, 11:00 — 13:30, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

Черга 3.2: 06:00 — 08:00, 11:30 — 14:00, 17:30 — 20:00, 23:30 — 24:00

Черга 4.1: 00:00 — 00:30, 06:00 — 08:30, 12:00 — 14:30, 18:00 — 20:30

Черга 4.2: 00:00 — 01:00, 06:30 — 09:00, 12:30 — 15:00, 18:30 — 21:00

Черга 5.1: 00:00 — 02:00, 07:00 — 09:30, 13:00 — 15:30, 19:00 — 21:30

Черга 5.2: 00:30 — 03:00, 07:30 — 10:00, 13:30 — 16:30, 19:30 — 22:00

Черга 6.1: 01:00 — 03:30, 08:00 — 10:30, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:30

Черга 6.2: 02:00 — 04:00, 08:30 — 11:00, 14:30 — 17:30, 20:30 — 23:00

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 21 листопада:

Черга 1.1: 16:00 — 20:00, 22:00 — 00:00

Черга 1.2: 14:00 — 18:00, 20:00 — 00:00

Черга 2.1: 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Черга 2.2: 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 00:00

Черга 3.1: 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Черга 3.2: 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

Черга 4.1: 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

Черга 4.2: 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00

Черга 5.1: 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 14:00

Черга 5.2: 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 22:00 — 00:00

Черга 6.1: 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 20:00 — 00:00

Черга 6.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 18:00 — 22:00

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 21 листопада:

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Черга 1.1: 04:00 — 07:30, 14:30 — 18:00, 21:30 — 24:00

Черга 1.2: 04:00 — 07:30, 11:00 — 14:30, 18:00 — 21:30

Черга 2.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 11:00, 14:30 — 18:00

Черга 2.2: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 18:00 — 21:30

Черга 3.1: 04:00 — 07:30, 11:00 — 14:30, 18:00 — 21:30

Черга 3.2: 00:30 — 04:00, 11:00 — 14:30, 18:00 — 21:30

Черга 4.1: 07:30 — 11:00, 14:30 — 18:00, 21:30 — 24:00

Черга 4.2: 11:00 — 14:30, 18:00 — 21:30

Черга 5.1: 00:30 — 04:00, 11:00 — 14:30, 21:30 — 24:00

Черга 5.2: 07:30 — 11:00, 14:30 — 18:00, 21:30 — 24:00

Черга 6.1: 00:00 — 04:00, 14:30 — 18:00, 21:30 — 24:00

Черга 6.2: 06:00 — 11:00, 16:00 — 20:00

Наслідки російських ударів по енергетиці — останні новини

Масована атака Росії 20 листопада знову завдала ударів по об’єктах, від яких залежить робота української енергосистеми. Під ворожим вогнем опинилися, зокрема, підстанції та енергетичні лінії, пов’язані з роботою атомних електростанцій і зв’язками України з енергосистемою ЄС. Російські війська завдавали ударів хвилями, роблячи паузи по 20–30 хвилин, що ускладнювало гасіння пожеж і відновлення пошкоджених об’єктів.

На тлі постійних атак енергосистема може й надалі працювати в режимі чергування аварійних відключень і ремонтів. Такий сценарій може повторюватися протягом найближчих двох місяців: після удару частина споживачів залишається без світла, енергетики відновлюють пошкоджені мережі, а потім відбувається нова атака. В окремих мікрорайонах і населених пунктах знеструмлення можуть тривати два-три дні, навіть коли на сусідніх вулицях електрика є.

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