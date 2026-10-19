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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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509
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3 хв

Після атаки РФ затримки поїздів сягають 8 годин: актуальний розклад рейсів 19 жовтня

Найбільше затримуються рейси міжнародного сполучення та потяги далекого сполучення.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Поїзд

Поїзд / © Укрзалізниця

Доповнено додатковими матеріалами

Станом на ранок 19 жовтня в «Укрзалізниці» зафіксували значні затримки низки поїздів. Найбільший інтервал затримки наразі фіксують у рейсів польського напрямку та потягів до Дніпра й Запоріжжя.

Про це свідчить інформація на табло на сайті «Укрзалізниці».

Які поїзди «Укрзалізниці» затримуються 19 жовтня

  • Найбільшу затримку має поїзд №19/20 сполученням Хелм — Київ-Пас. — на 8 годин. Його прибуття до Києва прогнозують о 18:05 замість запланованих 10:07.

  • Поїзд №67/68 Варшава Заходня — Київ-Пас. затримується на 6 годин 30 хвилин — очікується, що він прибуде о 16:23 замість 10:07.

  • На 6 годин 28 хвилин затримується поїзд №23/24 Хелм — Київ-Пас. — прогноз прибуття о 14:26 замість 07:58.

  • Поїзд №19/20 Київ-Пас. — Хелм затримується на 6 годин, його прибуття очікується об 11:00 замість 05:00.

  • Ще один рейс №23/24 Київ-Пас. — Хелм має затримку 5 годин 30 хвилин, прогноз прибуття — о 14:38 замість 09:08.

  • Також на понад п’ять годин затримується поїзд №37/38 Київ-Пас. — Запоріжжя-1 — на 5 годин 11 хвилин. Він має прибути о 14:01 замість 08:50.

  • По 4 години 24 хвилини затримуються поїзди №119/120 Хелм — Дніпро-Головний та №79/80 Львів — Дніпро-Головний. Їхнє прогнозоване прибуття — о 12:11 замість 07:47.

  • На 4 години 18 хвилин відстають від графіка поїзди №261/262 Чернівці — Дніпро-Головний та №61/62 Івано-Франківськ — Дніпро-Головний. Вони мають прибути о 16:08 замість 11:50.

  • Поїзд №21/22 Харків-Пас. — Львів затримується на 4 години 17 хвилин, прогноз прибуття — о 17:19 замість 13:02.

  • На 4 години 10 хвилин затримується поїзд №¾ Дніпро-Головний — Ужгород — до 15:20 замість 11:10.

  • Ще на 4 години 2 хвилини затримується поїзд №53/54 Одеса-Головна — Дніпро-Головний. Його прибуття очікується о 13:36 замість 09:34.

  • Поїзд №67/68 Київ-Пас. — Варшава Заходня затримується на 4 години — прогноз прибуття о 14:20 замість 10:20.

  • Поїзд №119/120 Хелм — Дніпро-Головний, який вирушає 19 жовтня, наразі готується до відправлення та має затримку близько 4 годин.

  • На 3 години 51 хвилину затримуються поїзди №55/56 Рахів — Київ-Пас., №137/138 Ясіня — Київ-Пас. та №141/142 Ясіня — Чернігів.

Ще низка рейсів має затримки від майже 4 годин.

  • Зокрема, поїзд №39/40 Запоріжжя-1 — Солотвино-1 затримується на 3 години 46 хвилин,

  • №127/128 Львів — Дніпро-Головний — на 3 години 46 хвилин,

  • №31/32 Запоріжжя-1 — Перемишль — на 2 години 55 хвилин,

  • №½ Рахів — Харків-Пас. — на 2 години 53 хвилини.

Затримки від 2 до 3 годин мають поїзди:

  • №85/86 Львів — Дніпро-Головний та №41/42 Трускавець — Дніпро-Головний — по 2 години 52 хвилини,

  • №5/6 Ясіня — Запоріжжя-1 — 2 години 41 хвилина,

  • №81/82 Київ-Пас. — Ужгород — 2 години 41 хвилина,

  • №5/6 Запоріжжя-1 — Ясіня — 2 години 27 хвилин.

Ще на 2 години затримуються:

  • №129/130 Полтава-Півд. — Мукачево,

  • №131/132 Кременчук-Пас. — Мукачево,

  • №77/78 Одеса-Головна — Ковель-Пас.

  • Поїзд №69/70 Кременчук-Пас. — Перемишль відстає від графіка на 1 годину 50 хвилин.

Крім того, затримуються поїзди:

  • №31/32 Перемишль — Запоріжжя-1 — на 1 годину 36 хвилин,

  • №¾ Ужгород — Дніпро-Головний — на 1 годину 36 хвилин,

  • №27/28 Чоп — Київ-Пас.

  • №95/96 Рахів — Київ-Пас. — по 1 годині 33 хвилини.

  • Серед інших затриманих рейсів — №7/8 Харків-Пас. — Одеса-Головна (+1:29),

  • №733/734 Дніпро-Головний — Київ-Пас. (+1:28),

  • №25/26 Одеса-Головна — Ясіня та №135/136 Одеса-Головна — Івано-Франківськ (по +1:26),

  • №43/44 Івано-Франківськ — Черкаси (+1:18),

  • №87/88 Ковель-Пас. — Дніпро-Головний (+1:16),

  • №79/80 Дніпро-Головний — Львів (+1:15).

  • Також затримуються №715/716 Перемишль — Київ-Пас. (+1:14),

  • №731/732 Київ-Пас. — Дніпро-Головний (+1:13),

  • №773/774 Жмеринка-Пас. — Конотоп-Пас. (+1:11),

  • №27/28 Київ-Пас. — Чоп (+1:06),

  • №749/750 Ужгород — Київ-Пас. (+1:05),

  • №93/94 Харків-Пас. — Хелм (+1:03),

  • №99/100 Київ-Пас. — Бухарест (+1:00).

Ще низка поїздів має затримки менш як годину:

  • №113/114 Харків-Пас. — Ужгород (+56 хв),

  • №743/744 Дарниця — Львів (+49 хв),

  • №41/42 Дніпро-Головний — Трускавець (+44 хв),

  • №793/794 Черкаси — Київ-Пас. (+42 хв),

  • №705/706 Перемишль — Київ-Пас. (+38 хв),

  • №143/144 Конотоп-Пас. — Рахів (+36 хв).

Усі наведені дані — станом на 10:49 19 жовтня. В «Укрзалізниці» зазначають, що затримка розраховується автоматично, тому час прибуття може змінюватися.

Атака на Україну 19 жовтня — які наслідки

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, випустивши балістичні, крилаті ракети та дрони.

  • У Києві пошкоджено цивільну інфраструктуру у трьох районах, медцентр, житлові будинки та колії метро; загинула 21-річна дівчина, є поранені.

  • На Київщині найбільше постраждав Бучанський район (зокрема Ірпінь): поранення дістали шестеро осіб, пошкоджено житлові будинки, промислові об’єкти та авто, під завалами шукають трьох людей.

  • У Дніпрі зруйновано й пошкоджено приватні будинки, поранено 84-річну жінку.

  • На Рівненщині пошкоджено цивільну інфраструктуру, поранено двох жінок, виникли знеструмлення.

  • На Львівщині через падіння уламків дрона у селі Зубра пошкоджено 11 будинків та 8 автівок.

  • У селищі Кушугум на Запоріжжі внаслідок удару чотирма КАБами загинув 57-річний чоловік і пошкоджено приватні оселі.

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