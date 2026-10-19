Після атаки РФ затримки поїздів сягають 8 годин: актуальний розклад рейсів 19 жовтня

Поїзд / © Укрзалізниця

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Станом на ранок 19 жовтня в «Укрзалізниці» зафіксували значні затримки низки поїздів. Найбільший інтервал затримки наразі фіксують у рейсів польського напрямку та потягів до Дніпра й Запоріжжя.

Про це свідчить інформація на табло на сайті «Укрзалізниці».

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Які поїзди «Укрзалізниці» затримуються 19 жовтня

Найбільшу затримку має поїзд №19/20 сполученням Хелм — Київ-Пас. — на 8 годин. Його прибуття до Києва прогнозують о 18:05 замість запланованих 10:07.

Поїзд №67/68 Варшава Заходня — Київ-Пас. затримується на 6 годин 30 хвилин — очікується, що він прибуде о 16:23 замість 10:07.

На 6 годин 28 хвилин затримується поїзд №23/24 Хелм — Київ-Пас. — прогноз прибуття о 14:26 замість 07:58.

Поїзд №19/20 Київ-Пас. — Хелм затримується на 6 годин, його прибуття очікується об 11:00 замість 05:00.

Ще один рейс №23/24 Київ-Пас. — Хелм має затримку 5 годин 30 хвилин, прогноз прибуття — о 14:38 замість 09:08.

Також на понад п’ять годин затримується поїзд №37/38 Київ-Пас. — Запоріжжя-1 — на 5 годин 11 хвилин. Він має прибути о 14:01 замість 08:50.

По 4 години 24 хвилини затримуються поїзди №119/120 Хелм — Дніпро-Головний та №79/80 Львів — Дніпро-Головний. Їхнє прогнозоване прибуття — о 12:11 замість 07:47.

На 4 години 18 хвилин відстають від графіка поїзди №261/262 Чернівці — Дніпро-Головний та №61/62 Івано-Франківськ — Дніпро-Головний. Вони мають прибути о 16:08 замість 11:50.

Поїзд №21/22 Харків-Пас. — Львів затримується на 4 години 17 хвилин, прогноз прибуття — о 17:19 замість 13:02.

На 4 години 10 хвилин затримується поїзд №¾ Дніпро-Головний — Ужгород — до 15:20 замість 11:10.

Ще на 4 години 2 хвилини затримується поїзд №53/54 Одеса-Головна — Дніпро-Головний. Його прибуття очікується о 13:36 замість 09:34.

Поїзд №67/68 Київ-Пас. — Варшава Заходня затримується на 4 години — прогноз прибуття о 14:20 замість 10:20.

Поїзд №119/120 Хелм — Дніпро-Головний, який вирушає 19 жовтня, наразі готується до відправлення та має затримку близько 4 годин.

На 3 години 51 хвилину затримуються поїзди №55/56 Рахів — Київ-Пас., №137/138 Ясіня — Київ-Пас. та №141/142 Ясіня — Чернігів.

Ще низка рейсів має затримки від майже 4 годин.

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Зокрема, поїзд №39/40 Запоріжжя-1 — Солотвино-1 затримується на 3 години 46 хвилин,

№127/128 Львів — Дніпро-Головний — на 3 години 46 хвилин,

№31/32 Запоріжжя-1 — Перемишль — на 2 години 55 хвилин,

№½ Рахів — Харків-Пас. — на 2 години 53 хвилини.

Затримки від 2 до 3 годин мають поїзди:

№85/86 Львів — Дніпро-Головний та №41/42 Трускавець — Дніпро-Головний — по 2 години 52 хвилини,

№5/6 Ясіня — Запоріжжя-1 — 2 години 41 хвилина,

№81/82 Київ-Пас. — Ужгород — 2 години 41 хвилина,

№5/6 Запоріжжя-1 — Ясіня — 2 години 27 хвилин.

Ще на 2 години затримуються:

№129/130 Полтава-Півд. — Мукачево,

№131/132 Кременчук-Пас. — Мукачево,

№77/78 Одеса-Головна — Ковель-Пас.

Поїзд №69/70 Кременчук-Пас. — Перемишль відстає від графіка на 1 годину 50 хвилин.

Крім того, затримуються поїзди:

№31/32 Перемишль — Запоріжжя-1 — на 1 годину 36 хвилин,

№¾ Ужгород — Дніпро-Головний — на 1 годину 36 хвилин,

№27/28 Чоп — Київ-Пас.

№95/96 Рахів — Київ-Пас. — по 1 годині 33 хвилини.

Серед інших затриманих рейсів — №7/8 Харків-Пас. — Одеса-Головна (+1:29),

№733/734 Дніпро-Головний — Київ-Пас. (+1:28),

№25/26 Одеса-Головна — Ясіня та №135/136 Одеса-Головна — Івано-Франківськ (по +1:26),

№43/44 Івано-Франківськ — Черкаси (+1:18),

№87/88 Ковель-Пас. — Дніпро-Головний (+1:16),

№79/80 Дніпро-Головний — Львів (+1:15).

Також затримуються №715/716 Перемишль — Київ-Пас. (+1:14),

№731/732 Київ-Пас. — Дніпро-Головний (+1:13),

№773/774 Жмеринка-Пас. — Конотоп-Пас. (+1:11),

№27/28 Київ-Пас. — Чоп (+1:06),

№749/750 Ужгород — Київ-Пас. (+1:05),

№93/94 Харків-Пас. — Хелм (+1:03),

№99/100 Київ-Пас. — Бухарест (+1:00).

Ще низка поїздів має затримки менш як годину:

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№113/114 Харків-Пас. — Ужгород (+56 хв),

№743/744 Дарниця — Львів (+49 хв),

№41/42 Дніпро-Головний — Трускавець (+44 хв),

№793/794 Черкаси — Київ-Пас. (+42 хв),

№705/706 Перемишль — Київ-Пас. (+38 хв),

№143/144 Конотоп-Пас. — Рахів (+36 хв).

Усі наведені дані — станом на 10:49 19 жовтня. В «Укрзалізниці» зазначають, що затримка розраховується автоматично, тому час прибуття може змінюватися.

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