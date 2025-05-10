Андрій Білецький

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Третій армійський корпус, яким командує Андрій Білецький, стане лабораторією змін. Він створив «Азов» і Третю штурмову бригаду, їхній кращий досвід буде втілено у корпусі.

Про це пише NV у першому матеріалі проєкту «Комкори».

«Білецький — лідер нового типу. Він не частина класичної армійської ієрархії, не кар’єрний військовий, що рухався по щаблях системи. Це лідерство громадського типу: з корінням у добровольчому русі, з ідеологічним стрижнем і особистою відповідальністю перед бійцями» — запевняє Юрій Бутусов, військовий журналіст та головред Цензор.Нет.

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Для Білецького шлях на війну почався з СІЗО, де його утримував режим Януковича. У перші дні після визволення він створив партизанський загін «Чорний корпус» для захисту Харкова від російських диверсантів. Звідти бере початок історія «Азову», з яким Білецький командував звільненням Маріуполя, Марʼїнки, Широкиного.

У 2022 році він долучився до ризикованої операції, спланованої ГУР, ЗСУ та ветеранами Азову — спроби прориву до Маріуполя. Створив Третю штурмову бригаду, що нараховує близько 10 тис. бійців та офіцерів. Вона демонструє стійкість у тривалих боях, вміло адаптується до сучасних загроз, зокрема дронів, стала організаційним шаблоном для корпусної моделі ЗСУ.

При її створенні Білецький застосував свої незмінні принципи: чітке управління, акцент на підготовці, технології та корпоративний дух. У роботі з особовим складом для нього важливі командність, ініціативність, саморозвиток і «роби як я». У його підрозділі відчутний акцент на людей. «Ми не просто підрозділ, ми майже сімейна організація. Це створює власний стиль, власну етику й навіть візуальну ідентичність», — пояснив NV колишній комбриг.

Ефективність цього підходу видно по результатах. Американський військовий аналітик Роб Лі зазначив виняткові показники Третьої штурмової в боротьбі з дронами: до прикладу, за останні шість місяців вона знищила понад 220 російських БПЛА, серед яких 40 Zala та 29 Supercam. Це, на думку експерта, демонструє глибоку інтеграцію протидронових засобів у бойові підрозділи — рівень, який зрідка досягається навіть у найсильніших арміях світу.

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Третій корпус формується на базі Третьої штурмової, проте сама бригада продовжить існування у його складі. Але після формування управління корпусу до неї приєднають інші підрозділи. Білецький підкреслює: його корпус — не просто нова структура, а лабораторія змін. «Головне зараз завершити формування управління і корпусних комплектів: безпілотники, розвідка, медики, логістика. Це ті елементи, які роблять корпус по-справжньому дієздатним», — пояснює комкор.

Своєю чергою Бутусов пояснює, як тільки бюрократичні процеси будуть завершені, корпус зможе повною мірою розгорнути свої сили на Куп’янсько-Лиманському напрямку

і стабілізувати фронт. Він впевнений, що це значно вплине на перебіг бойових дій: «Ворог зазнає великих втрат, і наслідки будуть відчутні дуже швидко».